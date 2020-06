Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Barnstorf - Messer auf Spielplatz gefunden ---

Diepholz (ots)

Am Dienstagmorgen teilte eine Mitarbeiterin des DRK Kindergartens, Heinestraße, in Barnstorf telefonisch der Polizei Diepholz den Fund eines Messers mit. Ein Kind habe gegen 10.30 Uhr beim Spielen im Außenbereich des Kindergartens in einem Spielhaus ein Küchenmesser (Schälmesser) gefunden.

Aufgrund der Auffindesituation und des Zustands des Messers wird derzeit nicht davon ausgegangen, dass ein Zusammenhang zu den bereits bekannten Fällen von Messerfunden auf Spielplätzen in Weyhe und Bremen besteht. Eine Gefährdung für die spielenden Kinder bestand nach derzeitigen Erkenntnissen nicht.

Die Polizei nimmt diesen Vorfall trotzdem ernst und ruft zur Vorsicht auf: Schauen Sie auf Spielplätzen einmal genau hin und überprüfen Sie die Sicherheit der Spielgeräte, bevor sie Kinder dort spielen lassen. Melden Sie Ungewöhnliches umgehend der Polizei. Die Spielplätze in der Gemeinde Barnstorf werden verstärkt kontrolliert.

