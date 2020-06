Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Einbrüche in Borstel und Weyhe - Unfall in Wagenfeld ---

Diepholz (ots)

Weyhe - Einbruch

In der Nacht zum heutigen Montag brachen unbekannte Täter in eine Tankstelle an der Sudweyher Straße ein. Die Täter drangen gewaltsam durch die Glasschiebetür am Eingang in die Verkaufsräume ein. Sie entwendeten eine nicht unerhebliche Menge Zigaretten und konnten unerkannt den Tatort verlassen. Aufgrund der Spuren muss es sich laut Polizei um mehrere Täter gehandelt haben. Hinweise nimmt die Polizei Weyhe, Tel. 0421 / 80660, entgegen.

Wagenfeld - Unfall

Bei einem Verkehrsunfall am Sonntag gegen 14.45 Uhr an der Einmündung Sulinger Straße / B 239 entstand ein Schaden von mindestens 5000 Euro. Ein 25-jähriger Pkw-Fahrer aus Hüde beabsichtigte aus der Sulinger Straße kommend auf die B 239 einzubiegen. Hierbei übersah er das Wohnmobil eines 34-jährigen Fahrers aus Hannover. Beide Fahrzeuge kollidierten und wurden zum Teil erheblich beschädigt. Beide Fahrer bleiben bei dem Unfall unverletzt.

Borstel - Einbruch

Am Sonntag, in der Zeit von 14.15 Uhr bis 20.15 Uhr, brachen unbekannte Täter in ein Wohnhaus in der Nienburger Straße ein. Sie drangen gewaltsam durch ein Fenster auf der Rückseite des Hauses ein, durchsuchten nahezu sämtliche Räume und entwendeten, nach ersten Erkenntnissen, Bargeld und Schmuck. Hinweise nimmt die Polizei Sulingen, Tel. 04271 / 9490, entgegen.

Sulingen - Diebstahl aus Getränkemarkt

Eine männliche und eine weibliche Person betraten am Freitag gegen 20.00 Uhr einen Getränkemarkt Am Bahnhof. Der männliche Täter ließ sich an der Kasse einen Geldschein wechseln und versuchte hierbei in die Kasse zu greifen. Im Anschluss wurde ein Fehlbestand von mehreren hundert Euro in der Kasse festgestellt. Die beiden Personen werden wie folgt beschrieben: -Mann- ca. 30 bis 40 Jahre alt, schlanke Statur, kurze schwarze Haare, südländisches Aussehen -Frau- ca. 30 bis 40 Jahre alt, schlanke Statur, blau-weißes Sommerkleid, Kopftuch Hinweise nimmt die Polizei Sulingen, Tel. 04271 / 9490, entgegen.

