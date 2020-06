Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Pressemeldungen der PI Diepholz vom 14.06.2020

Diepholz (ots)

Diepholz:

Aschen - Unfall auf Gehweg

Am Samstagabend des 13.06.2020, gegen 19:00 Uhr, ist ein 48jähriger Mann aus Diepholz auf dem Gehweg der Aschener Straße gestürzt und hat sich dabei leicht verletzt. Der Mann ist anschließend im Krankenhaus ärztlich versorgt worden. Es gibt keine Hinweise auf ein Fremdverschulden.

Sulingen:

Bahrenborstel - Verkehrsunfall mit einer tödlich verletzten Person

In der Nacht von Samstag auf Sonntag, um 0:55 Uhr, ist ein alleinbeteiligter Mann (48 Jahre) aus Kirchdorf mit seinem VW Sharan zwischen Kirchdorf und Ströhen, in Höhe Holzhausen, aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abgekommen, hat sich überschlagen und ist dann auf der Seite zum Liegen gekommen. Der Fahrer ist hierdurch aus dem Fahrzeug geschleudert worden und erlitt dabei tödliche Verletzungen.

Weyhe:

Stuhr - Verkehrsunfallflucht

Am Samstag zwischen 14.20 Uhr und 14.30 Uhr fuhr ein Unbekannter mit seinem PKW mit Wohnwagen beim Rangieren auf einem Parkplatz in der Straße "Zum Steller See" gegen einen geparkten schwarzen Mitsubishi. Der Unfallverursacher hat sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle entfernt. An dem Mitsubishi ist ein Schaden von 500 Euro entstanden. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Weyhe unter 0421/8066-0 zu melden.

Syke:

Asendorf - Verkehrsunfälle mit schwerverletzten Motorradfahrern

Am Freitagnachmittag kam es auf der Kreisstraße 14 / Hoyaer Straße in Höhe des Campingplatzes Kellerberg in Fahrtrichtung Hoya zu gleich zwei Verkehrsunfällen mit Motorradfahrern. Gegen kurz nach 14 Uhr verunfallte zunächst ein 41-jähriger Bremer alleinbeteiligt in einer dortigen, langgezogenen Linkskurve. Aufgrund eines Fahrfehlers kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und verletzte sich bei dem anschließenden Sturz schwer. Kurze Zeit später, gegen 18 Uhr, kam ein 16-jähriger aus Blender ca. 100 Meter vor der vorherigen Unfallstelle in derselben Linkskurve ebenso wegen eines Fahrfehlers alleinbeteiligt von der Fahrbahn nach rechts ab. Auch dieser Motorradfahrer musste schwer verletzt in ein Krankenhaus verbracht werden.

Syke - Versuchter Einbruch in Getränkemarkt

Am 13.06.2020, gegen 22:51 Uhr, kam es zu einem Einbruchsversuch in einen Getränkemarkt in der Wiesenstraße in Syke. Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben werden gebeten, sich bei der Polizei in Syke unter der Telefonnummer 04242/969-0 zu melden.

Syke - Versuchter Diebstahl aus PKW

Im Zeitraum vom 12.06.2020, 17:00 Uhr, bis zum 13.06.2020, 08:40 Uhr, wurde die Seitenscheibe eines geparkten Pkw in der Waldstraße in Syke durch Unbekannte eingeschlagen. Aus dem Fahrzeuginnenraum wurden keine Gegenstände entwendet. Der Sachschaden wird auf ca. 200 Euro geschätzt. Hinweise werden bei der Polizei in Syke unter der Rufnummer 04242/969-0 entgegengenommen.

Syke - Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen

Am 13.06.2020, gegen 16:59 Uhr, kam es in Syke auf der Barrier Straße zu einem Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen. Ein 76-jähriger aus Bremen fuhr hierbei mit seinem Pkw vom Fahrbahnrand in den fließenden Verkehr ein und kollidierte mit einem vorfahrtberechtigten Pkw einer 24-jährigen aus Wilhelmsdorf. Durch den Zusammenstoß wurden beide Fahrzeugführer leicht verletzt. Der Sachschaden wird auf ca. 7000 Euro geschätzt. Bei dem 76-jährigen wurde Alkoholgeruch wahrgenommen, sodass eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren eingeleitet wurden.

