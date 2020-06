Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Zwei Kinder in Brockum bei Unfall verletzt - Pkw gefährdet Fußgänger in Barnstorf ---

Diepholz (ots)

Brockum - Zwei Kinder leicht verletzt

Bei einem Verkehrsunfall am Mittwoch gegen 12.40 Uhr wurden zwei Kinder, 9 und 10 Jahre alt, leicht verletzt. Die beiden Kinder befuhren mit Fahrrädern die Sonnenstraße in Richtung Sophienstraße, als ihnen ein Pkw auf ihrer Straßenseite entgegen fuhr. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, wichen beide aus und stürzten dabei. Das unbekannte Fahrzeug fuhr weiter, ohne sich um die Kinder zu kümmern. Die Kinder erlitten bei dem Sturz leichte Verletzungen. Die Polizei Lemförde bittet Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, sich unter 05443 / 2872, zu melden.

Barnstorf - Fußgänger gefährdet

Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer hat am Dienstag gegen 18.00 Uhr zwei Fußgänger gefährdet und ist dann geflüchtet. Die beiden 28 und 51-jährigen Fußgänger gingen auf dem Gehweg an der Osnabrücker Straße (B 51), als unvermittelt ein Pkw von der Straße auf den Gehweg fuhr. Der Pkw fuhr in einem Abstand von ca. 10 cm an den Fußgängern vorbei und flüchtete dann in Richtung Walsener Straße. Bei dem Fahrzeug soll es sich um einen grau/silbernen Kleinwagen handeln. Hinweise nimmt die Polizei Barnstorf, Tel. 05442 / 802900, entgegen.

Stemshorn - Durchsuchung

Bei einer Verkehrskontrolle am Donnerstag gegen 21.00 Uhr in Stemshorn, Auf den Bülten, stellte eine Polizeistreife Beeinflussung von Betäubungsmitteln bei einem 48-jährigen Fahrzeugführer fest. Zur weiteren Überprüfung wurden sowohl das Fahrzeug als auch die Wohnung des 48-Jährigen durchsucht. Hierbei wurden Betäubungsmittel in Form von Amphetaminen und Marihuana aufgefunden. Ebenso fanden die Polizeibeamten Klemmbeutel und zwei Mobiltelefone. Die gefundenen Drogen und Utensilien wurden beschlagnahmt. Der 48-Jährige musste eine Blutprobe abgeben und ihm wurde die Weiterfahrt untersagt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Diepholz

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Thomas Gissing

Telefon: 05441 / 971-0 (Durchwahl -104)

Mobil: 0152/09480104

www.pi-dh.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell