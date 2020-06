Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Verletzte bei Unfällen in Diepholz-Graftlage und Syke-Barrien ++ Fahren ohne in Martfeld ++ Lkw kommt von Fahrbahn ab und verliert mehrere hundert Paletten

Diepholz (ots)

Diepholz-Graftlage - 2 Leichtverletzte durch Auffahrunfall Am Dienstagnachmittag gegen 14:55 Uhr übersah ein 85jähriger Diepholzer, der mit seinem Pkw Daimler-Benz B-Klasse von Lemförde in Rtg. Diepholz unterwegs war, den Pkw Subaru eines 32jährigen Mannes aus Marl. Dieser beabsichtigte in Höhe Graftlage nach links abzubiegen, musste dazu aber den entgegenkommenden Verkehr durchfahren lassen. Ein hinter dem Subaru fahrender Kleintransporter erfasste die Situation erst sehr spät, konnte aber im letzten Moment nach rechts über die dortige Haltebucht einer Bushaltestelle ausweichen. Er fuhr an dem haltenden Subaru vorbei und dann weiter in Rtg. Diepholz. Der 85jährige erkannte die Gefahrensituation zu spät und fuhr auf den stehende Pkw Subaru auf. Der hinten im Fahrzeug sitzende 9jährige Sohn des Subaru-Fahrers wurde durch den heftigen Aufprall leicht verletzt und anschließend dem Krankenhaus in Vechta zugeführt. Der Unfallverursacher wurde ebenfalls leicht verletzt und mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus Diepholz verbracht. Die beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Der geschätzte Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 13.000EUR.

Martfeld - ohne Führerschein gefahren Am Dienstag gegen 18.45 Uhr wurde in der Martfelder Holzmaase ein 22jähriger Bruchhausen-Vilser auf einem Leichtkraftrad angetroffen, obwohl er nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis war. Die Weiterfahrt wurde untersagt und ihn erwartet jetzt ein Strafverfahren.

Syke-Barrien - verletzter Fußgänger Ein 22jähriger Mann aus Hamburg wollte am Dienstagvormittag gegen 10.45 Uhr in Barrien die B6 überqueren. Leider tat er dies nicht an der dafür vorgesehenen Fußgängerampel, sondern ca. 20 Meter davor. Er lief zunächst durch wartende Fahrzeuge, dann allerdings direkt vor einen anfahrenden PKW. Der Fahrer konnte nicht mehr reagieren und es kam zum Zusammenstoß, bei dem der Hamburger schwer verletzt wurde. Er musste mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus eingeliefert werden.

Ehrenburg - Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden und Unfallflucht Mehr als 30.000 Euro Sachschaden entstand am heutigen Mittwoch in den frühen Morgenstunden bei einem Verkehrsunfall auf der Landesstraße 341 zwischen Anstedt und Ehrenburg. Ein 61-jähriger Mann aus Twistringen war gegen 05:30 Uhr mit einem LKW samt Anhänger (Plane und Spriegel) unterwegs in Richtung Anstedt, als ihm im Bereich der Ortschaft Harmhausen ein grüner LKW auf seiner Fahrspur entgegenkam. Der Fahrer musste nach rechts ausweichen und geriet hierbei auf den Grünstreifen. Beim Gegenlenken kippte dann der Anhänger auf die Seite. Dieser war mit mehreren hundert Europaletten beladen, die sich an der Unfallstelle auf der Fahrbahn und im Seitenraum verteilten. Der Fahrer blieb glücklicherweise unverletzt. Zur Bergung der Ladung und des Anhängers musste die Strecke bis in den späten Vormittag hinein voll gesperrt werden, ein Kran wurde zur Bergung angefordert. Die Polizei Sulingen hat die Ermittlungen wegen Unfallflucht aufgenommen und sucht nun nach Zeugen, die Hinweise zum Verursacher geben können. Telefon 04271/9490.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Diepholz

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

PHK Peter Barg



Telefon: 05441 / 971-0 (Durchwahl -104)

Mobil: 0152/09480104

www.pi-dh.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell