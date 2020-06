Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Bahrenborstel - Arbeitsunfall fordert Schwerverletzten, Hubschrauber im Einsatz

Diepholz (ots)

Bei einem schweren Arbeitsunfall in Bahrenborstel (Straße "Am See"), wurde heute Morgen gegen 11:15 Uhr ein 34jähriger Mann aus Asendorf schwer verletzt. Beim Versuch, einen Kettenbagger auf einen Tieflader zu fahren, kippte das schwere Arbeitsgerät plötzlich zur Seite. Der schwer verletzte Baggerfahrer wurde vor Ort durch alarmierte Rettungskräfte erstversorgt. Ein zusätzlich angeforderter Rettungshubschrauber verbrachte den Mann in ein Bremer Klinikum. Über Art und Umfang der Verletzungen ist bisher nichts bekannt geworden. Zur Bergung des Baggers und zur Aufnahme von Betriebsstoffen wurde u.a. die örtliche Feuerwehr eingesetzt, die Fahrbahn musste für die Maßnahmen und zur sicheren Landung des Rettungshubschraubers gesperrt werden. Zusätzlich wurde ein Kran zum Aufrichten des Baggers angefordert. Über die Polizei Sulingen wurde das zuständige Gewerbeaufsichtsamt Hannover in Kenntnis gesetzt, das nun mit der Ermittlung der Unfallursache betraut ist. Weiterhin wurde die Umweltbehörde informiert, da u.a. erhebliche Mengen an Hydraulikflüssigkeit ausgelaufen sind.

