Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Einbruch in Gaststätte

Kaiserslautern (ots)

Ein Lokal im Bereich "Eselsfürth" ist zu Wochenbeginn zum Ziel von Einbrechern geworden. Am Montagmorgen wurde festgestellt, dass unbekannte Täter offenbar in der Nacht von Sonntag auf Montag im Erdgeschoss ein Fenster des Gebäudes im Dauborner Weg aufgehebelt haben und in den Gastraum des Restaurants eingedrungen sind. Sie durchwühlten den Schankraum und die Kellerräume und beschädigten eine Zwischentür.

Ersten Überprüfungen zufolge nahmen die Eindringlinge das gefundene Wechselgeld mit. Der Sachschaden liegt bei insgesamt mehreren hundert Euro.

Zeugen, denen insbesondere in der Zeit zwischen 2.30 und 5.05 Uhr etwas Verdächtiges aufgefallen ist, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 / 369 - 2620 bei der Kriminalpolizei zu melden. |cri

