Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Cannabis Plantage in Wehrbleck entdeckt - Unfall mit verletzten in Drentwede - Pkw brennen in Syke ---

Diepholz (ots)

Wehrbleck - Cannabis-Plantage entdeckt

Am Montag wurde der Polizei Sulingen in Wehrbleck eine Cannabisplantage gemeldet. Diese befindet sich auf einer kleinen unzugänglichen Lichtung im Waldstück "Am Altenberge". Das Waldstück liegt an dem Gemeindeweg, Zum Strotkamp. Auf einer Fläche von ca. 2x4 Meter fand die Polizei 18 Pflanzen. Nach jetzigen Erkenntnissen soll die Plantage dort bereits seit Mai 2020 von bislang Unbekannten betrieben werden. In Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Verden wurde die Plantage, nach einer kriminaltechnischen Spurensuch, von der Polizei abgebaut. Es wurde ein Ermittlungsverfahren nach dem Betäubungsmittelgesetz eingeleitet. Die Polizei bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 04271 / 9490.

Drentwede - Verkehrsunfall

Bei einem Verkehrsunfall in Drentwede wurden am gestrigen Mittwoch gegen 15.20 Uhr die Fahrer zweier Pkw zum Glück nur leicht verletzt. Eine 46-jährige Pkw-Fahrerin wollte von der Straße Holzkrug die Bundesstraße 51 überqueren. Sie fuhr ohne anzuhalten über die B 51 und achtete dabei nicht auf die Vorfahrtregelung. Ein 27-jähriger Pkw-Fahrer war auf der B 51 in Richtung Twistringen unterwegs. Beide Fahrzeuge kollidierten im Kreuzungsbereich, wobei sich das Fahrzeug des 27-Jährigen überschlug und auf der Seite liegen blieb. Beide Fahrer wurden nur leicht verletzt. Zwei Rettungswagen brachten sie in Krankenhäuser.

Diepholz - Pkw's aufgebrochen

Gleich drei Pkw haben unbekannte Täter in der Zeit vom 05.06.20 bis zu 10.06.20 aufgebrochen. Sie schlugen in der Straße Gronweg und Burstopp jeweils die Scheiben der Fahrzeuge ein. Bei einem BMW wurden die Heckscheibe und beide Seitenscheiben der Vordertüren eingeschlagen. Bei einem Skoda und einem VW schlugen die Täter die Seitenscheiben der Fahrertür ein. In allen Fällen ist nicht bekannt, ob etwas entwendet wurde. Es entstand ein Schaden von mehreren Tausend Euro. Hinweise nimmt die Polizei Diepholz, Tel. 05441 / 9710, entgegen.

Syke-Okel - Pkw's brannten

In der Nacht zu Donnerstag sind in Okel, Zum Busch, drei Fahrzeuge in Brand geraten. Ein Dacia-Dokker sowie ein Opel-Vivaro brannten bis auf die Karosserie völlig nieder; ein Renault-Traffic sowie ein Garagentor wurden durch die große Hitzeeinwirkung beschädigt. Die genaue Schadenshöhe steht noch nicht fest. Ein Bewohner des Hauses hatte den Notruf gewählt und alle Mitbewohner informiert, die umgehend das Gebäude verlassen haben. Dank des schnellen Eintreffens der örtlichen Feuerwehr konnte das Übergreifen der Flammen auf das Wohngebäude verhindert werden. Die Polizei hat die Ermittlungen nach der Brandursache aufgenommen.

Syke - Fahrt unter Drogeneinfluß

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle an der Hannoverschen Straße geriet ein 20-jähriger Syker ins Visier der Polizei. Trotz Drogenkonsum war der 20-Jährige gestern gegen 11.00 Uhr mit einem Mercedes-Transporter unterwegs. Ein an Kontrollort durchgeführter Drogenvortest verlief positiv und der 20-Jährige musste anschließend eine Blutprobe abgeben. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt. Den jungen Fahrer erwartet jetzt ein Strafverfahren.

