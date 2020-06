Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Pressemeldungen der PI Diepholz vom 13.06.2020

Diepholz (ots)

Diepholz:

Wetschen - Führen eines Pkw unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln

Ein 26jähriger Mann aus Vechta versuchte sich vergeblich in der Nacht von Freitag auf Samstag mit seinem Opel vor einer anstehenden Verkehrskontrolle durch die Diepholzer Polizei zu entziehen. Bei der Kontrolle fiel den Beamten dann auf, dass der Fahrer unter dem Einfluss berauschender Mittel stand. Bei dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen und gegen ihn ein entsprechendes Verfahren eingeleitet. Dem Fahrer wurde zudem die Weiterfahrt untersagt.

Weyhe:

Stuhr - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Freitagnachmittag, den 12.06.2020, kontrollierten Beamte der Polizei Weyhe eine 25-jährige Frau aus Stuhr mit ihrem PKW in der Delmenhorster Straße in Stuhr. Bei der Kontrolle stellten sie fest, dass diese nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Gegen die Frau wurde ein Strafverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.

Kirchweyhe - Fahren unter Drogeneinfluss

Ein 23-jähriger Mann musste am Freitagabend in Kirchweyhe seine Autofahrt beenden. Bei einer Verkehrskontrolle stellten Beamte der Polizei Weyhe fest, dass er unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Bei ihm wurde eine Blutentnahme durchgeführt und gegen ihn ein Verfahren eingeleitet.

Stuhr - Verkehrsunfall mit Radfahrer

An der Einmündung Heiligenroder Straße / An der Wassermühle kam es am Freitag, gegen 12.55 Uhr, zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem Fahrradfahrer. Ein 53-jähriger aus Stuhr wollte mit seinem BMW von der Straße An der Wassermühle nach links auf die Heiligenroder Straße abbiegen. Dabei übersah er einen 79-jährigen Mann aus Stuhr, der mit seinem Fahrrad die Heiligenroder Straße befuhr. Bei dem Zusammenstoß verletzte sich der Radfahrer leicht. Am PKW und dem Fahrrad entstand Sachschaden.

Syke und Sulingen: Fehlanzeige

