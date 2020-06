Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Unfall mit mehr als 2 Promille in Lemförde - Streit zwischen Radfahrer und Pkw-Fahrer in Diepholz - Einbrecher in Syke festgenommen ---

Diepholz (ots)

Lemförde - Betrunken Unfall verursacht

Eine 68-jährige Pkw-Fahrerin war gestern beim Abbiegen von der Pommernstraße über ein Verkehrsschild gefahren. Sie flüchtete anschließend und geriet dabei mit ihrem Pkw in den Graben. Eine Überprüfung ihrer Fahrtüchtigkeit ergab eine Atemalkoholkonzentration von über 2,3 Promille. Ihr wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein wurde sichergestellt. Durch den Unfall ist ein Schaden von ca. 5000 Euro entstanden.

Diepholz - Vorfahrt mißachtet

Bei einem Verkehrsunfall am Montag gegen 17.30 Uhr in Diepholz wurde ein 19-jähriger Pkw-Fahrer leicht verletzt. Ein 82-jähriger Diepholzer befuhr mit seinem Pkw die Mollerstraße in Richtung "Bremer Eck". An der Einmündung Lappenberg übersah er den 19-Jährigen und es kam zur Kollision beider Fahrzeuge. Der 19-Jährige wurde leicht verletzt. Es entstand ein Schaden von ca. 10000 Euro.

Diepholz - Radfahrer übersehen

Am Montag gegen 16.05 Uhr befuhr ein 31-jähriger Pkw-Fahrer aus Hameln die Steinfelder Straße in Richtung Diepholz. Im Kreisverkehr übersah er einen 17-jährigen Radfahrer, die aus der Starograder Straße kommend den Kreisverkehr befuhr. Beide kollidierten, wobei der 17-Jährige leicht verletzt wurde.

Diepholz - Verkehrsteilnehmer im Streit

Bereits am Freitag letzte Woche gegen 12.50 Uhr gerieten zwei Verkehrsteilnehmer in einen Streit. An der Einmündung Niedersachsenstraße / Hindenburgstraße hatte ein 47-jähriger Pkw-Fahrer einen Radfahrer übersehen. Beide konnte einen Unfall verhindern. Der unbekannte Radfahrer fuhr danach auf ein nahgelegenes Tankstellegelände. Der Pkw-Fahrer parkte sein Fahrzeug und folgte dem Radfahrer, um sich zu entschuldigen. Soweit kam es aber nicht, der Radfahrer war sehr aggressiv, schwang sich auf sein Fahrrad und fuhr los. Im Vorbeifahren trat er noch den Außenspiegel am Pkw des 47-Jährigen ab, bevor er flüchtete. Am Pkw entstand ein Schaden von ca. 2000 Euro. Der Radfahrer wir als ca. 190 cm großer, ca. 26 Jahre alter Mann beschrieben. Er hatte schwarz/graue Haare und trug eine schwarze Brille. Eventuelle Zeugen melden sich bitte bei der Polizei Diepholz, Tel. 05441 / 9710.

Syke - Einbrecher festgenommen

Am Montag gegen 23.20 Uhr hatte ein Unbekannter zunächst die Bewegungsmelder eines Verbrauchermarktes in Syke, Zum Hachepark, zerstört. Als er dann gewaltsam in den Markt eindringen wollte, löste er die Alarmanlage aus. Die Polizei konnte den 35-jährigen Einbrecher noch am Tatort stellen und festnehmen.

Schwarme - Verkehrsunfall

Am Montag gegen 17.15 Uhr kam es auf der Forststraße in Schwarme zu einem Verkehrsunfall, als ein 60-Jähriger aus Thedinghausen mit einem Kraftrad aus Martfeld kommend in Richtung Beppen in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn abkam und stürzte. Dabei zog er sich leichte Verletzungen zu. Am Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von ca. 2500 Euro.

Bassum - Brand einer Scheune

Aus noch ungeklärter Ursache geriet am Montag gegen 17.20 Uhr eine Feldscheune in Bünte in Brand. In der Scheune war Heu gelagert. Beim Eintreffen der Feuerwehr brannte die Scheune schon in vollem Ausmaß. Für benachbarte Gebäude bestand keine Gefahr, da sie weit genug entfernt waren. Die Feuerwehr konnte ein völliges Herunterbrennen der Scheune nicht verhindern. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen und zunächst den Brandort beschlagnahmt.

Ehrenburg - Verkehrsunfallflucht

Wie am heutigen Vormittag bei der Polizei gemeldet wurde, ereignete sich in der Nacht zum heutigen Dienstag in Ehrenburg eine Verkehrsunfallflucht. In der Zeit zwischen 19:15 Uhr und 07:45 Uhr beschädigte ein Unbekannter mutmaßlich beim Rangieren einen Gartenzaun an der Einmündung Am Weizenkamp Ecke Hauptstraße. Die Polizei fand bei der Unfallaufnahme Spuren, die auf ein größeres Fahrzeug, evtl. einen LKW hindeuten. Außerdem stellten die Beamten roten Farbabrieb fest, der vom Verursacher stammen muss. Der Unbekannte flüchtete unerlaubt, ohne sich um den Sachschaden in Höhe von 500 Euro zu kümmern. Nun ermittelt die Polizei wegen Fahrerflucht und sucht nach Zeugen, die Hinweise geben können. Telefon 04271/9490.

