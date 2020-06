Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Polizeibeamte in Sulingen und Weyhe verletzt - Strohballen in Bassum vorsätzlich in Brand gesteckt ---

Weyhe - Polizeibeamte bei Widerstand leicht verletzt

Am Mittwoch gegen 13.20 Uhr wurden der Polizei durch Zeugen zwei Fahrraddiebe am Bahnhof Kirchweyhe, Fahrradunterstand Leester Seite, gemeldet. Die unmittelbar daraufhin eintreffenden Beamten trafen auf zwei junge Männer, passend zu der Beschreibung. Einer der Tatverdächtigen, ein 16-jähriger Weyher, sperrte sich und wollte seinen Personalausweis nicht aushändigen. Auch versuchte er mehrmals sich der Kontrolle zu entziehen. Der 16-Jährige stand augenscheinlich unter Drogeneinfluss. Als er erneut flüchten wollte und von den Beamten festgehalten wurde, begann er zu schlagen und zu treten. In einem Handgemenge wurde der 16-Jährige überwältigt und fixiert. Hierbei trat und schlug er weiter nach den Beamten. Zu weiteren Ermittlungen wurde er schließlich der Dienststelle zugeführt. Vier Polizeibeamte/innen wurden durch die Schläge und Tritte leicht verletzt, konnten ihren Dienst aber fortsetzen.

Weyhe - Verkehrsunfall

Bei einem Verkehrsunfall am Mittwoch gegen 15.00 Uhr auf der Rieder Straße entstand ein Schaden von über 50000 Euro. Der 31-jährige Fahrer eines Traktors mit Gülleanhänger wollte von der Rieder Straße nach rechts in die Ahauser Straße abbiegen. Beim Abbiegevorgang schwenkte das Heck des Gülleanhängers aus und beschädigte einen Fiat Ducato (Verkaufswagen) eines 57-Jährigen aus Hilgermissen im Gegenverkehr. Umherfliegende Teile trafen auch noch einen Pkw einer 25-jährigen aus Weyhe. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand, aber es entstand erheblicher Schaden an den beteiligten Fahrzeugen.

Mellinghausen - Polizeibeamte durch Randalierer verletzt

Zwei Polizeibeamte wurden in der vergangenen Nacht bei einem Einsatz in Mellinghausen durch einen 27-jährigen Randalierer leicht verletzt. Über Notruf wurde die Polizei kurz nach Mitternacht informiert, dass der 27-jährige ausrasten und die komplette Wohnung auseinandernehmen würde. Vor Ort traf das erste Streifenteam auf den Verursacher, der offensichtlich erheblich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Bei der notwendigen Ingewahrsamnahme widersetzte sich der Mann und verletzte dabei zwei der eingesetzten Beamten, diese erlitten Hautabschürfungen und Prellungen. Bei dem 27-jährigen wurde in der Oberbekleidung ein mitgeführtes Messer gefunden, außerdem beschlagnahmten die Beamten eine Schreckschusswaffe. Dem 27-jährigen wurde eine Blutprobe entnommen, anschließend wurde er durch den sozialpsychiatrischen Dienst des Landkreises Diepholz in eine Einrichtung eingewiesen. Gegen ihn leitete die Polizei Strafverfahren wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und Verstoß gegen das Waffengesetz ein.

Bassum - Strohballen in Brand

Am Mittwoch gegen 19.00 Uhr wurde der Feuerwehr und der Polizei der Brand einer Strohballenmiete in Bassum Ortsteil Groß Henstedt gemeldet. Über 500 sogenannte Quaderballen waren zur einer Miete aufgestapelt. Beim Eintreffen der Feuerwehr standen die Ballen bereits in vollem Umfang in Brand. Die Feuerwehr begann sofort mit den Löscharbeiten. Um die Ballen auseinander zu ziehen, wurde Unterstützung vom THW angefordert. Nach ersten Erkenntnissen wurde der Brand vorsätzlich gelegt. Der Brandentdecker, ein Landwirt, hatte ein Loch in der Folie der Quader entdeckt. Von dort aus breitete sich das Feuer schnell über alle Ballen aus. Die Polizei ermittelt wegen vorsätzlicher Brandstiftung und bittet Zeugen sich unter der Telefonnummer 05441 / 9710 zu melden. Insbesondere sucht die Polizei einen ca. 30 bis 35 Jahre alten Mann mit blonden Haaren. Der Mann soll dunkel bekleidet sein, einen dunklen Rucksack mitführen und mit einem Fahrrad unterwegs sein. Er wurde auch bereits am Montag bei dem Brand einer Scheune in Bünte gesehen. Ob es sich bei dem Radfahrer um einen Tatverdächtigen oder einen Zeugen handelt, muss die Polizei noch ermitteln.

