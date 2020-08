Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Zeugenaufruf nach Sachbeschädigung

Hildesheim (ots)

Polizeikommissariat Bad Salzdetfurth; In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es im Bockenemer Ortsteil Bönnien zu einer Sachbeschädigung. Wie der 38-jährige Geschädigte der Polizei mitteilte, sei es in der Nacht zu einem Steinwurf gegen die Fensterscheibe seines Wohnhauses in der Störyer Straße gekommen. Dadurch splitterte die äußere Scheibe der Doppelverglasung und es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 150,- Euro. Wie der Geschädigte noch angab sei, gegen 03:45 Uhr, eine Personengruppe zu Fuß an dem Haus vorbeigezogen. Die Personen hätten laut herumgegrölt und überlaute Musik abgespielt. Die Polizei sucht nun Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben können, sich bei der Polizei in Bad Salzdetfurth, unter der Rufnummer 05063/901-0, zu melden (Lö.)

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim

Schützenwiese 24

31137 Hildesheim

Polizeikommissariat Bad Salzdetfurth



Telefon: 05063 / 901-0

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell