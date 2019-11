Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Gladbeck: Polizei sucht tatverdächtige Frau nach Diebstahl mit Foto

Recklinghausen (ots)

Die Polizei sucht eine Tatverdächtige nach Diebstahl in den Geschäftsräumen eines Bumengeschäfts an der Horster Straße am 09. September 2019. Fotos der gesuchten Person finden Sie hier:

https://polizei.nrw/fahndungen/unbekannte-tatverdaechtige/gladbeck-diebstahl-computerbetrug-0

Hinweise erbittet das Regionalkommissariat in Gladbeck unter Tel. 0800/2361 111.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Recklinghausen

Andreas Lesch

Telefon: 02361 55 1033

E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell