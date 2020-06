Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Oberndorf am Neckar) Etliche Fahrräder mit Mängeln 25.5.20

Oberndorf (ots)

Die Polizei Oberndorf hat am Donnerstagnachmittag zwischen 14 und 15 Uhr auf dem Neckartalweg eine allgemeine Fahrradkontrolle durchgeführt. Dabei wurden zwei Radfahrer schriftlich und zwölf Radler mündlich beanstandet, weil an ihren Fahrrädern vorgeschriebene Ausstattungen fehlten oder nicht funktionierten. Größtenteils haperte es an der Beleuchtung. Zwei Radfahrer hatten reine Sportgeräte dabei, die überhaupt keine vorgeschriebene Ausstattung nach der Straßenverkehrszulassungsordnung hatten.

