Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Zimmern ob Rottweil) Mann wird beim Ausparken von Auto erfasst 25.6.20

Zimmern ob Rottweil (ots)

In der Brühlstraße ist ein 69-jähriger Fußgänger beim Ausparken schwer verletzt worden. Am Steuer des Wagens saß die 58-jährige Ehefrau. Sie touchierte ihren Ehemann hinter dem Fahrzeug zwar nur leicht, aber immerhin so stark, dass er auf den Boden fiel und sich an der Hüfte verletzte. Er musste vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden. Das folgenschwere Missgeschick passierte deshalb, weil der Mann, der schlecht zu Fuß war, sich nicht an die Vereinbarung hielt, in der Nähe zu warten. Die Frau muss nun trotzdem mit einer Anzeige rechnen.

