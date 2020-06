Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) Verdacht einer Verkehrsunfallflucht (19.06.2020)

Tuttlingen (ots)

Eine Zeugin wandte sich mit dem Hinweis an die Polizei, bereits am Freitag, 19.06.2020, mittags gegen 12.15 Uhr in der Weimarstraße den Lenker eines schwarz lackierten Volkswagen Tiguan mit Münchner Kennzeichen beobachtet zu haben, der die Weimarstraße aus Richtung des Kreisverkehrs in Fahrtrichtung alte Donaubrücke befuhr.

Hierbei sei der Lenker des Tiguan mit dem Seitenspiegel der Beifahrerseite vermutlich mit einem der am rechten Fahrbahnrand geparkten Fahrzeuge kollidiert.Der Lenker des Tiguan habe später am rechten Fahrbahnrand angehalten und sich den Schaden an seinem Tiguan angesehen.

Er habe dann seine Fahrt fortgesetzt, ohne sich um den verursachten Fremdschaden zu kümmern. Die Zeugin selbst vermochte an im Bereich ihrer Beobachtung geparkten Pkw keinen Schaden festzustellen.

Geschädigte, die zur genannten Zeit am rechten Fahrbahnrand der Weimarstraße zwischen Landratsamt und der Einmündung der Rathausstraße in die Weimarstraße parkten und hierbei einen Schaden mit unbekanntem Verursacher an der linken Seite ihres Fahrzeugs erlitten haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Tuttlingen, Tel. 07461 941-0, zu melden.

