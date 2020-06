Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Geisingen

TUT) Drogen und Alkohol im Straßenverkehr (24.06.2020

Geisingen (ots)

Verkehrskontrollen durch Polizeibeamte des Verkehrsdienstes Zimmern ob Rottweil führten am Mittwoch zur Feststellung von Verkehrsteilnehmern mit Mängeln hinsichtlich ihrer Fahrtauglichkeit.

Die Kontrolle des 28-jährigen Lenkers eines BMW mit Zulassung in der Schweiz gegen 15.30 Uhr auf dem sich an der Bundesautobahn A81 in Fahrtrichtung Singen befindlichen Parkplatz beim Unterhölzer Wald führte zur Feststellung von Anhaltspunkten auf eine Beeinträchtigung der Fahrtauglichkeit des 28-Jährigen durch einen vorausgegangenen Drogenkonsum. Dem Betroffenen wurde in einem Krankenhaus eine Blutprobe entnommen. Eine Weiterfahrt wurde unterbunden. Zur Sicherung des zu erwartenden Bußgeldes wurde eine Sicherheitsleistung erhoben.

Die Überprüfung des 39-jährigen Lenkers eines Audi A6 gegen 22.15 Uhr in der Wildtalstraße führte zur Feststellung, dass der 39-Jährige deutlich betrunken war. Nach dem Ergebnis des durchgeführten Atemalkoholtestes ist davon auszugehen, dass die Untersuchung der in einem Krankenhaus entnommenen Blutprobe zur Feststellung eines Blutalkoholwertes von mehr als 1,3 Promille führen wird. Der Führerschein des Tatverdächtigen wurde in Verwahrung genommen.

Rückfragen bitte an:

Herbert Storz

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1015

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell