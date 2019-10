Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: Fahrzeugbrand im Tunnel Mainz-Hechtsheim führt zu erheblichen Verkehrsbehinderungen in Rhein-Main-Gebiet

Bild-Infos

Download

A60 Mainz (ots)

Am Donnerstag, 10.10.2019 um 16.07 löste die Brandmeldeanlage des Tunnel Mainz-Hechtsheim an der A60 einen Brandalarm aus. Automatisiert wurde der Tunnel in beide Richtungsfahrbahnen gesperrt. Grund der Alarmauslösung war ein Fahrzeugbrand auf der Richtungsfahrbahn Bingen, etwa 100 Meter nach dem Tunneleingang. Die Berufsfeuerwehr Mainz rückte umgehend mit mehreren Löschzügen aus und traf zeitnah am Brandort ein. Zu diesem Zeitpunkt stand der Mercedes-Benz C-Klasse bereits im Vollbrand. Daher konnte ein fast vollständiges Ausbrennen des Fahrzeuges nicht mehr verhindert werden. Durch die starke Hitzeentwicklung entstand am Asphalt sowie an der Seiten- und Deckenverkleidung nicht unerheblicher Schaden. Aus diesem Grund musste die Richtungsfahrbahn Bingen für etwa 3 Stunden voll gesperrt werden. Erst nachdem Fachleute des Landesbetriebes Mobilität den am Tunnel entstandenen Brandschaden in Augenschein genommen hatte, konnten gegen 19.10 Uhr zwei von drei Fahrstreifen wieder freigegeben werden. Der rechte Fahrstreifen bleibt voraussichtlich noch bis zum Folgetag gesperrt. Die Richtungsfahrbahn Darmstadt wurde nach dem Feuerwehreinsatz gegen 17.00 Uhr freigegeben. Vermutlich durch die starke Hitzeentwicklung gab es zudem einen Defekt an der Elektronik der Tunnelanlage. Dadurch bedingt zeigte die Ampelanlage an der Richtungsfahrbahn Darmstadt dauerhaft Rotlicht an und suggerierte den Verkehrsteilnehmern, dass die Tunnel weiterhin gesperrt ist. Daher musste durch die Polizei der Verkehr an der Verkehrsbeeinflussungsanlage geregelt werden. Den Experten des Landesbetriebes Mobilität gelang es erst gegen 19.10 Uhr, die Ampelanlage zu reparieren. Durch die Sperrung kam es in und rund um Mainz sowie im Rhein-Main-Gebiet zu erheblichen Verkehrsbehinderungen im Berufsverkehr./JT

Rückfragen bitte an:

Polizeiautobahnstation Heidesheim

Telefon: 06132 9500

www.polizei.rlp.de/vd.mainz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Verkehrsdirektion Mainz, übermittelt durch news aktuell