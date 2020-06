Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Spaichingen) Versuchter Aufbruch einer selbstfahrenden Arbeitsmaschine (23.06.2020 - 24.06.2020

Spaichingen (ots)

Zeugen sucht die Polizei zum versuchten Aufbruch des Führerhauses eines Baggers, der im Zeitraum von Mittwochabend bis Donnerstagvormittag in der Otto-Hahn-Straße (Verbindungsstraße von der Robert-Bosch-Straße zur Hans-Kraut-Straße) im Industriegebiet südlich der Bahnlinie abgestellt war. Die tatverdächtigen versuchten den Bagger gewaltsam zu öffnen und verursachten dadurch an der selbstfahrenden Arbeitsmaschine einen Sachschaden in Höhe von etwa 1.500 Euro. Die Absicht der Tatverdächtigen ist zwar unbekannt, vorstellbar ist jedoch durchaus der versuchte Diebstahl des Arbeitsgerätes.

Personen, die der Polizei sachdienliche Hinweise zu Tatverdächtigen oder möglicherweise benutzten Fahrzeugen geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Spaichingen, Tel. 07424 9318-0, zu melden.

