Polizei Lippe

POL-LIP: Augustdorf - Betrunkener Autofahrer

Lippe (ots)

(sbe) Am 09.05.2020 gegen 22:30 Uhr fiel ein 53-jähriger Pkw-Fahrer in Augustdorf auf der Waldstraße durch seine sehr unsichere Fahrweise auf. Bei der Kontrolle wurde festgestellt, dass der 53-Jährige unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand. Aus diesem Grund wurde eine Blutprobe angeordnet. Zudem hatte er keine gültige Fahrerlaubnis und muss sich jetzt in einem Strafverfahren verantworten.

