Polizei Lippe

POL-LIP: Leopoldshöhe - Zwei Verletzte bei Verkehrsunfall

Lippe (ots)

(sbe) Am 08.05.2020 um 15:25 Uhr befuhr ein 40-Jähriger Mann aus Bad Salzuflen mit seinem Krad die Herforder Straße in Richtung Bad Salzuflen. Kurz vor der Einmündung Kolmarer Straße beabsichtigte er einen in gleicher Richtung fahrenden Fahrradfahrer (65 Jahre, whft. in Leopoldshöhe) zu überholen. Der Fahrradfahrer wollte in diesem Moment links abbiegen. Aus diesem Grund wich der Kradfahrer aus und kam zu Fall. Der Fahrradfahrer stürzte ebenfalls und wurde mit einem RTW ins Krankenhaus verbracht. Der 40-Jährige verletzte leicht und suchte selbständig einen Arzt auf. Es entstand ein Sachschaden von ca. 3200EUR.

