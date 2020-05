Polizei Lippe

POL-LIP: Lage. Postzustellerin bestohlen.

Lippe (ots)

Während eine 32-jährige Zustellerin der Post AG am Donnerstag eine Sendung überbrachte, stahl ein bislang Unbekannter ein Mobiltelefon der Marke Samsung sowie ein Paket aus dem Dienstwagen der Frau. Das Fahrzeug stand gegen 18 Uhr verschlossen auf der Stauffenbergstraße in Höhe der Hausnummer 31. Der Täter nutzte eine nicht ganz geschlossene Seitenscheibe, um in den VW Caddy zu gelangen. Ihre Beobachtungen in dem Zusammenhang richten Sie bitte an das Kommissariat in Bad Salzuflen unter der Rufnummer 05222/98180.

