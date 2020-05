Polizei Lippe

POL-LIP: Extertal-Bösingfeld. Kellerbrand in Wohnhaus.

Lippe (ots)

Donnerstagmittag, gegen 13:30 Uhr, wurden die Rettungskräfte alarmiert, da es im Keller eines Wohnhauses an der Mittelstraße brannte. Im Anschluss an die Löscharbeiten mussten insgesamt 14 der dort gemeldeten 17 Personen zur Abklärung, ob Rauchgasvergiftungen vorliegen könnten, in Kliniken gebracht. Es entstand Sachschaden in Höhe von zirka 30.000 Euro. Die Ermittlungen zur Brandursache laufen.

