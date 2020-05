Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold/Kreis Lippe. Falsche Polizisten wieder aktiv.

Lippe (ots)

Am Donnerstag waren falsche Polzisten wieder einmal sehr aktiv. Insbesondere riefen sie Bewohner in Detmold fernmündlich an und versuchten so an das Hab und Gut anderer Menschen zu kommen. In allen der (richtigen) Polizei bekanntgewordenen Fällen blieb es beim Versuch der Täter. Die Masche ähnelt sich dabei wiederkehrend: Ein Anrufer behauptet, Polizeibeamter zu sein und dass es in der jeweiligen Nachbarschaft bereits zu Einbrüchen gekommen oder dass eine Diebesbande festgenommen worden sei. Mit dem guten Namen der Polizei beabsichtigen die Betrüger dabei, ein Vertrauensverhältnis zu den jeweiligen Opfern aufzubauen. Dadurch sollen diese dazu gebracht werden, Bargeld und/oder Schmuck an die Betrüger zu übergeben. Die richtige Polizei fragt Sie niemals nach Wertgenständen oder bittet Sie Geld zu übergeben! Wenn Sie sich nicht sicher sind, wer am Telefon ist, gilt der Grundsatz: Auflegen! Nur so beendenden Sie selbst das Gespräch aktiv, sonst bleibt die Leitung zum Täter bestehen. Im Anschluss können Sie einen Rückruf bei der Polizei unter der 110 oder in der Familie, im Freundes- oder Bekanntenkreis tätigen.

