Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold-Hiddesen. Einbrecher flüchtet ohne Beute.

Lippe (ots)

Ein Unbekannter versuchte am frühen Donnerstagmorgen in das Büro einer Autowerkstatt an der Friedrich-Ebert-Straße einzudringen. Gegen 3:30 Uhr versuchte er die Tür des Büros aufzubrechen. Dabei wurde er von einer Anwohnerin gestört, woraufhin er ohne Beute flüchtete. Der Sachschaden an der Tür blieb gering. Der Mann ist etwa 1,80 Meter groß und schlank. Zur Tatzeit war er dunkel gekleidet. Ihre Hinweise dazu richten Sie bitte an das KK 2 unter der Telefonnummer 05231/6090.

