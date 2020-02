PD Rheingau-Taunus KvD - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Zwei Leichtverletzte nach Verkehrsunfall in Taunusstein

Bild-Infos

Download

Bad Schwalbach (ots)

Am Mittag des 05.02.2020 kam es in Taunusstein zu einem ereignisschweren Verkehrsunfall. Eine 50jährige Taunussteinerin befuhr mit ihrem Pkw die Uhlandstraße in Richtung Aarstraße. Aus bisher ungeklärter Ursache kam das Fahrzeug nach links und stieß gegen einen am Fahrbahnrand geparkten Pkw. Der Aufprall war so unglücklich, dass der fahrende Pkw umkippte und auf der Beifahrerseite zum Liegen kam. Bis zum Eintreffen der Feuerwehr sicherten Passanten den umgekippten Pkw und redeten mit den im Fahrzeug befindlichen Personen. Die beiden Insassen konnten nur durch das Abtrennen des Daches aus dem Fahrzeug befreit werden. Die 50 jährige Fahrerin, als auch die 69 jährige Beifahrerin wurden leicht verletzt und in umliegende Krankenhäuser eingeliefert.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westhessen

Polizeidirektion Rheingau-Taunus

Kommissar vom Dienst



Telefon: (06124) 7078-0

E-Mail: KvD.Bad.Schwalbach.ppwh@polizei.hessen.de



Original-Content von: PD Rheingau-Taunus KvD - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell