Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0806 --Durchsuchungen in Hessen, Niedersachsen und Bremen--

Bremen (ots)

Ort: Bremen, Niedersachsen, Hessen Zeit: 16.12.19

Am Montagmorgen durchsuchten Einsatzkräfte in den drei Bundesländern Hessen, Niedersachsen und Bremen 19 Objekte. Hintergrund der Maßnahmen sind zwei in Bremen geführte Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung und schwerem Landfriedensbruch.

Eine Personengruppe randalierte Anfang Oktober vor einem Lokal an der Bremer Schlachte und ging gezielt auf sechs Gäste los, siehe PM 621, 626 und 747. In dem zweiten Fall griff am 23. November eine Bremer Gruppe nach dem Fußballspiel zwischen Werder und Schalke Gästeanhänger in der Östlichen Vorstadt an, siehe hierzu auch die PM 753 und 794.

Nach wochenlanger intensiver Ermittlungsarbeit konnte die Polizei Bremen viele Tatverdächtige identifizieren. Die Staatsanwaltschaft erwirkte beim Amtsgericht Bremen für beide Verfahren Durchsuchungsbeschlüsse, die heute vollstreckt wurden. Die Ermittler stellten umfangreiches Beweismaterial wie Sturmhauben, Mobiltelefone und Pyrotechnik sicher. Einige Angetroffene wurden vernommen und erkennungsdienstlich behandelt. Die weiteren Ermittlungen und Auswertungen dauern an. Insgesamt waren heute etwa 200 Polizistinnen und Polizisten im Einsatz.

Auskünfte zu den Verfahren erteilt die Staatsanwaltschaft Bremen.

