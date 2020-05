Polizei Lippe

POL-LIP: Dörentrup. Fahrzeug brennt komplett aus.

Lippe (ots)

Donnerstagnachmittag brannte ein BMW-Mini auf einem Feldweg am Krubberg, zwischen dem Sollenhof und der Dörentruper Straße, komplett aus. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 13.000 Euro. Gegen 16:20 Uhr alarmierten Zeugen Feuerwehr und Polizei. Der Brand war schnell gelöscht. Von dem BMW blieb nicht viel übrig. Die Brandursache steht noch nicht fest; Brandstiftung ist nicht ausgeschlossen. Die Kripo sucht deshalb Zeugen, die zwischen zirka 15:45 Uhr und 16:20 Uhr Beobachtungen an dem Fahrzeug oder in dem Bereich Krubberg gemacht haben. Diese melden sich bitte telefonisch unter der 05231/6090.

