Polizei Lippe

POL-LIP: Extertal - Verkehrsunfall mit Personenschaden

Lippe (ots)

(sbe) Am 08.05.2020 gegen 12:25 Uhr befuhren drei Fahrzeuge hintereinander die Hummerbrucher Straße. An der Einmündung Frevertsberg musste das erste Fahrzeug verkehrsbedingt abbremsen. Dieses erkannte die letzte Pkw-Fahrerin (18 Jahre, whft. im Extertal) in der Reihe zu spät fuhr auf die vor ihm fahrende Kradfahrerin (17 Jahre, whft. im Extertal) auf. Durch den Aufprall kam die Kradfahrerin zu Fall und das Krad wurde noch gegen den ersten Pkw geschleudert. Bei dem Unfall verletzten sich die Unfallverursacherin und die Kradfahrerin. Beide wurden mit Rettungswagen in Krankenhäuser verbracht. Das Krad und der Pkw der Unfallverursacherin waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein geschätzter Sachschaden von 6000EUR.

