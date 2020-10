Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Versuchter Betrug

Einbeck (ots)

Einbeck (Kr.) 02.10.2020; 10:00 Uhr

Am Freitag, den 02.10.2020, erhielt eine 73jährige Einbeckerin per Postzustellung ein Mahnschreiben eines Inkassobüros. Die dort aufgeführten Leistungen hatte die Dame jedoch nicht in Anspruch genommen. Nach einer Google-Recherche handelt es sich um ein sogenanntes Fake-Inkassobüro. Die angeschriebene Frau zahlte den geforderten Betrag nicht und verständigte die Polizei. Diese leitete umgehend ein Ermittlungsverfahren wegen versuchten Betruges ein.

