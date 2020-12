POL-ME: In den Gegenverkehr gekommen - zwei Personen verletzt - Velbert - 2012027

Polizei Mettmann

In der Nacht zu Montag (07. Dezember 2020) kam ein 18-jähriger Velberter mit seinem BMW 525 von der Fahrbahn der Bonsfelder Straße in Velbert ab und prallte in einen auf der gegenüberliegenden Seite geparkten Lkw der Marke DAF. Der Fahrer sowie sein 15-jähriger Beifahrer wurden bei dem Zusammenstoß so schwer verletzt, dass sie in ein Krankenhaus gebracht werden mussten. Der Gesamtsachschaden wird auf circa 15.000 Euro geschätzt.

Das war geschehen:

Gegen 02:45 Uhr befuhr ein gerade erst in der Nacht 18 Jahre alt gewordener Velberter mit seinem BMW 525 die Bonsfelder Straße in Richtung Velbert-Langenberg. Nach eigenen Angaben kam ihm, in einer leichten Rechtskurve, ein dunkles Fahrzeug unbekannten Fabrikats entgegen, welchem er ausweichen musste. Hierbei geriet der 18-jährige Fahrzeugführer mit seinem BMW auf die Gegenfahrbahn und prallte frontal in einen in Richtung Essen am rechten Fahrbahnrand abgestellten Lkw der Marke DAF. Der BMW wurde bei dem Zusammenstoß so stark beschädigt, dass er nicht mehr fahrbereit war.

Sowohl der Fahrzeugführer als auch sein 15-jähriger Beifahrer wurden so schwer verletzt, dass sie nach einer rettungsmedizinischen Erstversorgung zur weiteren Behandlung in ein örtliches Krankenhaus gebracht werden mussten.

Da der Fahrer als auch der Beifahrer angegeben hatten, dass nur durch die Fahrweise des entgegenkommenden dunklen Fahrzeugs der Unfall entstanden war, wurde durch die Polizei unmittelbar eine Nahbereichsfahndung eingeleitet, die jedoch leider ergebnislos verlief. Die Ermittlungen dauern diesbezüglich noch an.

Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Unfallhergang tätigen können, werden gebeten, sich jederzeit mit der Polizei Velbert, Telefon 02051 / 946 6110, in Verbindung zu setzen.

