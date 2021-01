Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: VS-Schwenningen Unfall bei Fahrstreifenwechsel (04.01.2021)

Villingen-SchwenningenVillingen-Schwenningen (ots)

Einen Verkehrsunfall mit Sachschaden hat am Montag gegen 16 Uhr ein Autofahrer in der Neckarstraße, Höhe Haus Nummer 163, verursacht. Ein 46-jähriger Hyundai-Fahrer fuhr auf dem linken Fahrstreifen und wechselte auf den rechten Fahrstreifen, wobei er einen neben ihn fahrenden 26-jährigen Audi Q5-Fahrer übersah. Die Autos berührten sich seitlich. Am Hyundai und am Audi entstand Sachschaden in Höhe von jeweils rund 5.000 Euro.

