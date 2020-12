Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Parkplatzunfall

LautereckenLauterecken (ots)

Zwei PKW sind am Samstagmorgen auf einem Parkplatz neben der Saarbrücker Straße kollidiert. Gut war, dass ein Zeuge den Vorgang beobachtet hatte. So machte die Polizei nicht dem rückwärts ausparkenden Verkehrsteilnehmer einen Vorwurf, sondern seinem Unfallgegner. Dieser war zu scharf in die Parkreihe eingebogen. Beide Wagen wurden beschädigt, verletzt wurde niemand. Der 56-jährige Unfallverursacher wurde mündlich verwarnt. |pilek-AH

