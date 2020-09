FW-GLA: Zimmerbrand

Feuerwehr Gladbeck

Am heutigen Freitag um 07:24 Uhr wurde die Feuerwehr Gladbeck und der Löschzug Süd über die Kreisleitstelle Recklinghausen zu einen Zimmerbrand in einem dreigeschossigen Mehrfamilienhaus an der Hansemannstr. alarmiert. Beim Eintreffen der Feuerwehr wurde klar, dass es sich um einen Brand auf einem Balkon im dritten Obergeschoss auf der Rückseite des Hause handelte. Alle Bewohner hatten zu diesem Zeitpunk das Haus bereits verlassen und waren unverletzt. Die Feuerwehr konnte direkt Löschmaßnahmen mit einem Trupp über die Drehleiter auf dem Balkon und über den Innenangriff in der Wohnung einleiten. So konnte ein Übergreifen auf die Dachfläche des Hauses und der Wohnung verhindert werden. Ein Teil der Dachhaut und der Fassadenverkleidung musste durch die Feuerwehr entfernt werden um kleinere Glutnester ablöschen zu können. Hier kam auch eine Wärmebildkamera zum Einsatz. Um die Wohnung wieder Rauchfrei zu bekommen wurden parallel Belüftungsmaßnahmen eingeleitet. Ein dritter Trupp unter Atemschutz kontrollierte nochmals die darunter liegende Wohnung und den Treppenraum auf Brandrauch. Nach Abschluss der Löscharbeiten konnten alle Bewohner in ihre Wohnungen zurück. Die Bewohner der betroffenden Wohnung sind bei Bekannten untergekommen. Insgesamt waren 27 Einsatzkräfte vor Ort. (GF)

