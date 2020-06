Feuerwehr Gladbeck

FW-GLA: Küchenbrand auf der Höhenstraße

Gladbeck (ots)

In den frühen Vormittagsstunden wurde die Feuerwehr Gladbeck um 09:30 Uhr zu einem Zimmerbrand in die Höhenstraße alarmiert. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stellte sich der gemeldete Zimmerbrand als ein Küchenbrand heraus. Die Bewohner hatten das Gebäude bereits verlassen und ein Nachbar hatte mit einem Feuerlöscher die ersten Löschmaßnahmen eingeleitet. Die Feuerwehr setzte zur Brandbekämpfung einen Trupp unter Atemschutz mit einem Kleinlöschgerät ein und belüftete im Anschluss an die Löschmaßnahmen das Gebäude. Während des Einsatzes wurden die Bewohner des Hauses durch den anwesenden Rettungsdienst betreut. Es wurde niemand verletzt. Die Feuerwehr Gladbeck war mit dem Löschzug der Hauptwache und der ehrenamtlichen Einheit Nord vor Ort.

