Feuerwehr Gladbeck

FW-GLA: Dachstuhlbrand

Bild-Infos

Download

Gladbeck (ots)

Am 30.03.2020, um 20:56 Uhr, alarmierte die Kreisleitstelle Recklinghausen die Feuerwehr Gladbeck zu einem Dachstuhlbrand auf der Josefstraße. Bei Eintreffen der Feuerwehr hatte sich der Brand bereits von der Hauseingangstür in den Zwischendeckenbereich unterhalb der Dachpfannen ausgebreitet. In der Erstbrandbekämpfung kamen ein Hohlstrahlrohr und das Hochdruck-Schneid-Löschsystem "COBRA" zum Einsatz. Damit konnte der Brand schnell unter Kontrolle gebracht werden. Da es sich bei den Häusern um eine Bungalow ähnliche Bauweise mit Satteldach/Pultdach handelte, kamen hier für die Brandbekämpfung auch zwei Multifunktionsleitern zum Einsatz. Anschließend musste für die weitere Brandbekämpfung ein Teil der Dachpfannen vom Dach entfernt werden um an kleinere Brandnester zu gelangen und diese mit Wasser abzulöschen. Während der gesamten Einsatzmaßnahmen erfolgte eine ständige Kontrolle der Dachkonstruktion mit einer Wärmebildkamera. Alle Bewohner der betroffenen Häuser hatten bereits die Wohnungen unverletzt verlassen. Der Einsatz konnte nach zweieinhalb Stunden beendet werden. Im Einsatz befanden sich die Löschzüge Zweckel, Rentfort, die Kräfte der hauptamtlichen Wache und der Rettungsdienst.

Rückfragen bitte an:

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Feuerwehr Gladbeck

Einsatzleitdienst

Tel.: 02043 99 - 2362





Telefon: 02043 / 99 - 2362

E-Mail: georg.fragemann@stadt-gladbeck.de

Original-Content von: Feuerwehr Gladbeck, übermittelt durch news aktuell