FW-GLA: Wohnungsbrand auf der Landstraße mit vermissten Personen

Am Samstag den 09.05.2020 rückte die Feuerwehr Gladbeck gegen 22 Uhr zu einem Wohnungsbrand auf der Landstraße in Gladbeck Mitte aus. Bei Eintreffen der ersten Feuerwehrkräfte schlugen die Flammen aus einem Giebelfenster im Dachgeschoss eines Mehrfamilienhauses. Die Hausbewohner konnten ihre Wohnungen alle selbstständig verlassen und warteten auf dem Hinterhof des Nebenhauses auf die Feuerwehr. Die Bewohnerin der Dachgeschosswohnung wurde kurzzeitig rettungsdienstlich versorgt und konnte an der Einsatzstelle verbleiben. Während der erste Trupp unter schwerem Atemschutz auf dem Weg in die Dachgeschosswohnung war, wurden die Flammen am Giebelfenster von außen mit Wasser aus einem Hohlstrahlrohr durch den Fensterimpuls niedergeschlagen. In der Brandwohnung angekommen ist der Brand durch den Trupp im Innenangriff weiter bekämpft worden. Der Einsatz war nach etwa drei Stunden beendet und die Einsatzstelle konnte an die Polizei übergeben werden. Bei diesem Brand kam es zu keinem Personenschaden. Im Einsatz waren Kräfte der Hauptwache und der Freiwilligen Feuerwehr.

