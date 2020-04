Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 200415-1-pdnms Brennender VW Transporter auf der A7

Quickborn ( SE ) (ots)

Am 15.04.2020 gegen 07.10 Uhr brannte ein VW Transporter Multivan auf der A7, Fahrtrichtung Norden, zwischen den Anschlussstellen Quickborn und Henstedt Ulzburg komplett aus. Der 50 jährige Fahrzeugführer des VW Multivan bemerkte Rauch an seinem VW und konnte sein Fahrzeug auf den Standstreifen lenken. Nachdem der Fahrer sein Fahrzeug unverletzt verlassen hatte, brannte der Transporter in voller Ausdehnung. Die miteingesetzte Feuerwehr konnte das Fahrzeug schließlich löschen. Während der Löscharbeiten war die BAB 7 ab der Anschlussstelle Quickborn in Richtung Norden für ca. 30 Minuten voll gesperrt, es kam zu Rückstauungen. Zur Ursache für den Brand kann noch nichts gesagt werden. Der 14 Jahre alte Transporter musste von einem Abschleppunternehmen geborgen werden.

