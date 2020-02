Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Balduinstein

Montabaur (ots)

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle wurde am frühen Dienstagmorgen (25.02.2020) in Balduinstein ein Kfz und die drei Insassen überprüft. Hierbei wurde in der Jacke eines 22 Jahre alten Mitfahrers ein kleiner Klumpen Haschisch aufgefunden und sichergestellt. Der Mann aus der Verbandsgemeinde Vallendar muss sich nun wegen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten.

