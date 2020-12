Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

AlsenzAlsenz (ots)

In der Nacht vom Samstag auf den Sonntag kam es bei Alsenz an der Einmündung der Bundesstraßen B 48 und B 420 zu einem Verkehrsunfall. Eine 53-jährige Frau aus Alsenz kam von der Fahrbahn ab, fuhr über die dortige Verkehrsinsel und beschädigte dabei die Straßenschilder und ihren Pkw. Die Frau wollte zu Fuß flüchten und wurde von Unfallzeugen bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten. Die Polizei stellte bei der Frau Alkoholgeruch fest und ordnete eine Blutprobe an. Auch fand die Polizei bei der Frau Cannabis. Ihr Führerschein wurde sichergestellt, eine Strafanzeige gefertigt.

