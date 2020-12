Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Möglicher Verkehrsunfall mit Einkaufswagen

AltenglanAltenglan (ots)

Am Freitag meldet eine Verkehrsteilnehmerin, dass es auf dem Parkplatz des Edeka-Marktes womöglich zu einem Unfall gekommen ist. Die Frau fuhr mit ihrem PKW um 15:40 Uhr gegen einen auf dem Parkplatz abgestellten Einkaufswagen, sodass dieser sich selbstständig machte und gegen einen unbekannten Kleinwagen stieß. Die Fahrerin konnte an den beteiligten Fahrzeugen keinen Schaden feststellen, meldete das Ereignis aber vorsorglich der Polizei. Durch die Streife konnte der beschriebene PKW nicht mehr ausfindig gemacht werden. Sollte jemand in diesem Zusammenhang einen Schaden an seinem Fahrzeug festgestellt haben, bitten wir ihn Kontakt zur örtlich zuständigen Dienststelle, Polizeiinspektion Kusel 06381-919-0, aufzunehmen.

