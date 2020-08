Polizei Paderborn

POL-PB: Gegen einen Baum geschleudert

Salzkotten (ots)

(mh) Bei einem Alleinunfall in Salzkotten haben sich am Montagabend zwei Personen schwere Verletzungen zugezogen. Der 18-jährige Fahrer eines Fiats war mit einer 16-jährigen Beifahrerin gegen 19.58 Uhr auf der Stadtteiche in Richtung der Straße Klein-Verne unterwegs. Kurz hinter einer Brücke geriet das Fahrzeug aus unbekannter Ursache ins Schleudern und prallte auf der linken Seite gegen einen Baum. Rettungswagen brachten die beiden Fahrzeuginsassen in Paderborner Krankenhäuser. Das Auto wurde abgeschleppt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 15.000 Euro.

