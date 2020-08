Polizei Paderborn

POL-PB: Polizei findet Tatverdächtigen im Gebüsch

Paderborn-Schloß Neuhaus (ots)

(mh) Die Polizei Paderborn konnte am Sonntagnachmittag einen 45-jährigen Mann festnehmen, der in Verdacht steht, kurz zuvor einen Einbruch in einen Lebensmittelmarkt an der Bentelerstraße in Paderborn-Schloß Neuhaus verübt zu haben.

In der Nähe befindliche Zeugen hatten gegen 16.15 Uhr verdächtige Geräusche gehört und eine schwarz gekleidete Person in Richtung Hachmannweg weglaufen sehen. Sie verständigten die Polizei und folgten dem Mann, bis dieser in einem Gebüsch verschwand. Die Beamtinnen und Beamten durchsuchten den Bereich und fanden den Tatverdächtigen, der sich widerstandslos festnehmen ließ. Er trug zahlreiche Zigarettenpackungen verschiedenster Marken mit sich, die aus dem Einbruch an der Bentelerstraße stammen könnten.

