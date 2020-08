Polizei Paderborn

POL-PB: Verkehrsunfall mit Sachschaden

33102 Paderborn (ots)

Samstag, 15.08.2020, 12:30 Uhr

Paderborn, Bahnhofstraße

Ein 21-jähriger Pkw-Fahrer befuhr mit seinem Seat die Bahnhofstraße in Paderborn in Richtung Salzkotten. In einer Linkskurve in Höhe der Brücke über die Bahngleise geriet der Pkw auf regennasser Fahrbahn ins Schleudern, drehte sich mehrfach um die eigene Achse und stieß anschließend gegen die rechte Schutzplanke. Von dort schleuderte der Pkw auf die Gegenfahrbahn, wo er den entgegenkommenden Pkw eines 46-jährigen Fahrzeugführers streifte. Alle Beteiligten blieben bei dem Unfall unverletzt. Die entstandenen Sachschäden an den Fahrzeugen und der Schutzplanke belaufen sich auf insgesamt ca. 6500 Euro. Für den Zeitraum der Unfallaufnahme musste die Bahnhofstraße für ca. 1,5 Stunden komplett gesperrt werden.

