Polizei Paderborn

POL-PB: Leicht verletzter 15-Jähriger - Radfahrer flüchtet vom Unfallort

Paderborn (ots)

(ck) Am vergangenen Montagabend (10.08., 19.20 Uhr) war ein 15-jähriger Jugendlicher aus Hövelhof mit seinem Mountainbike auf dem gemeinsamen Fuß-und Radweg des Schwabenwegs in Richtung der Straße An der Talle unterwegs.

An dieser Einmündung bog er nach rechts ab. Dabei kam es jedoch zu einem Zusammenstoß mit einem anderen Fahrradfahrer, der ihm an dieser Stelle entgegenkam. Beide Radler kamen infolgedessen zu Fall; der 15-Jährige, der keinen Fahrradhelm trug, wurde leicht verletzt.

Der zweite Radfahrer forderte den Jugendlichen noch auf, beim nächsten Mal besser aufzupassen; dann setzte er seine Fahrt fort, ohne sich um seine Pflichten als Unfallbeteiligter zu kümmern.

Der 15-Jährige holte sich nach diesem Unfall Hilfe bei Anwohnern, die Polizei und Rettungskräfte informierten. Mit einem Rettungswagen wurde der Teenager schließlich leicht verletzt in das Vincenz-Krankenhaus gebracht.

Der flüchtige Radfahrer kann wie folgt beschreiben werden:

Männlich, etwa 25 bis 30 Jahre, dunkle kurze Haare, südländisches Aussehen.

Die Polizei sucht Zeugen: Wer kann Angaben zu diesem Unfall oder dem flüchtigen Radfahrer machen?

Hinweise dazu nimmt die Polizei in Paderborn unter der Telefonnummer 05251 306-0 entgegen.

