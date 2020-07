Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Widerstand geleistet und Polizeibeamte beleidigt

Einbeck (ots)

Einbeck(pap) Ein 37 Jahre alter, alkoholisierter Mann aus einer Einbecker Ortschaft geriet am Montag, 13.07.2020, gegen 16.30 in der Marktstraße in Streit mit einer anderen Person. Ihm wurde ein Platzverweis erteilt, dem er zunächst auch nachkam. Da er ca. zwei Stunden später auf dem Marktplatz anfing zu randalieren, wurde er zu seiner Wohnanschrift in die familiäre Obhut gegeben. Gegen 19.40 Uhr kam es allerdings dort zu weiteren Streitigkeiten und Handgreiflichkeiten. Die eingesetzten Streifenwagenbesatzungen wollten den Mann, der von Familienangehörigen zwischenzeitlich unter Kontrolle gebracht worden war, ins Polizeigewahrsam nach Northeim bringen. Bei der Verbringung in den Streifenwagen, setzte er sich zur Wehr. Auch während der Fahrt, versuchte er immer wieder, die Beamten zu beißen oder zu treten, konnte aber abgewehrt werden. Nachdem er in die Gewahrsamszelle gebracht wurde, wurde er etwas ruhiger. Bei der anschließenden Blutprobenentnahme beleidigte er allerdings die Ärztin und alle anwesenden Polizeikräfte auf unflätigste Art und Weise. Es wurden diverse Ermittlungsverfahren gegen den 37-jährigen eingeleitet.

