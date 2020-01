Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: ++++ Gebäudevollbrand in Bonndorf ++++

Freiburg (ots)

Bereich: Landkreis Waldshut

Bonndorf, Ortsteil Brunnadern

Am 23.01.2020, gegen 20:15 Uhr, wurde der integrierten Leitstelle Feuerwehr/Rettungsdienst in Waldshut ein Gebäudebrand in Bonndorf-Brunnadern gemeldet. Vor Ort konnte ein Gebäudevollbrand festgestellt werden. Derzeit sind die Lösch- und Bergungsarbeiten noch im Gange. Zur Brandursache und Schadenshöhe können noch keine Angaben gemacht werden.

Es wird nachberichtet.

Oß/FLZ

