Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Grenzach-Wyhlen: Lkw fährt Schild um - Zeugensuche nach Unfallflucht

Freiburg (ots)

Am Donnerstag, 23.01.20, gegen 07.20 Uhr, fuhr ein Lkw am Hörnle in Richtung Grenzübergang. Bei einem Einkaufsmarkt bog er nach links auf den Parkplatz ab und überfuhr hierbei ein Verkehrsschild auf einer Verkehrsinsel. Anschließend wendete der Lkw und fuhr wieder in Richtung Grenzach-Wyhlen weg. Zeugen beschrieben einen Lkw mit grünem Führerhaus, der einen Sattelauflieger angehängt hatte. Am Fahrzeug sollen deutsche Kennzeichen angebracht gewesen sein. Der Sachschaden am Schild beläuft sich auf etwa 250 Euro. Der Polizeiposten Grenzach-Wyhlen, Tel. 07624 9890-0, sucht Zeugen.

