Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Einbrüche

Uslar (ots)

USLAR-DELLIEHAUSEN (js) Zwischen dem 13.07.20, 23.00 Uhr, und dem 14.07.20, 00.30 Uhr, verschafften sich bisher unbekannte Täter Zutritt in die Eingangshalle des Seniorenheimes in Delliehausen und versuchten von dort aus, eine Bürotür aufzuhebeln. Dadurch wurde ein Alarm ausgelöst, der die Täter vertrieb. Es entstand ein Sachschaden von ca. 1000 EUR.

USLAR-VOLPRIEHAUSEN (js) Am 14.07.20, gegen 01.22 Uhr, gelangten bisher unbekannte Täter gewaltsam in ein Hotel in Volpriehausen und suchten dort die Büroräume auf. Dort wurde anschließend ein Wandtresor aufgehebelt und daraus ca. 3.000 EUR Bargeld entwendet. Ob es sich um dieselben Täter handelte, wie vorher in Delliehausen, kann zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht gesagt werden. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 4.000 EUR. Hinweise bitte an die Polizei in Uslar, Tel.: 05571/926000.

