POL-NOM: Aufgefundenes herrenloses Damenfahrrad

Bad Gandersheim (ots)

(Gö.) Am 13.07.2020 teilten mehrere Anrufer dem PK Bad Gandersheim mit, dass auf dem Skulpturenweg zwischen Altgandersheim und Helmscherode, ein silbernes Damenfahrrad stehen würde. Nach Angaben einiger Passanten soll das Rad dort berets seit Sonntagvormittag gestanden haben. Das Rad, ein silbernes 26ger Damenrad der Marke Mars Cityline (mit einem schwarzen Einkaufskorb am Lenker) wurde zur Polizei verbracht und kann dort an den rechtmäßigen Besitzer ausgehändigt werden.

